Sahipsiz köpeklerin saldırısına uğrayan kadın komşusunun müdahalesiyle kurtuldu

Sahipsiz köpeklerin saldırısına uğrayan kadın komşusunun müdahalesiyle kurtuldu
Ankara'da sahipsiz köpeklerin saldırısına uğrayan kadın, komşusunun duruma müdahale etmesiyle kurtuldu. Korku dolu o anlar güvenlik kamerasınca kaydedilirken saldırıya uğrayan kadının yaralandığı öğrenildi.

Ankara'da 12 Ocak'ta Elmadağ ilçesinde meydana gelen olayda evine dönen kadın bir anda sahipsiz köpeklerin saldırısına uğradı. Çığlık sesleri üzerine durumun farkına varan komşu ise bahçesinin kapsını açarak kadının içeri girmesini sağladı ve köpekleri uzaklaştırdı.

ISIRIK İZLERİ VAR

Vücudunda ısırık izleri oluşan kadının hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edildiği ve sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

