Bayram sonrasında sağlık ocakları ve hastanelerin çalışma saatleri gündemdeki konular arasında yer alıyor. Vatandaşlar, 20-21 Haziran'da Aile Sağlığı Merkezleri ve hastanelerin açık olup olmadığını araştırıyor. Bugün sağlık ocakları hizmet veriyor mu, yoksa kapalı mı? Hastanelerin açılış tarihleri hakkında bilgi almak isteyenler bu konuyu merak ediyor. SAĞLIK OCAKLARI AÇIK MI? Sağlık ocakları ne zaman açılacak? İşte merak edilenler...

SAĞLIK OCAKLARI AÇIK MI?

Kurban Bayramı 19 Haziran'da sona erdi, ancak tatilin 9 gün süreceği duyurulmuştu. 20-21 Haziran tarihlerinde idari izin uygulandığı için kamu çalışanları bu günlerde görev yapmayacak. Sağlık ocakları ve hastaneler Perşembe ve Cuma günleri kapalı olacak. Ancak, sağlık kuruluşları 24 Haziran itibarıyla normal çalışma düzenine geri dönecek.