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Sağlık ocağı cumartesi günü açık mı?

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Aile hekimine gidecek olan vatandaşlar Sağlık Ocağı saat kaçta açılıyor, saat kaça kadar açık sorusunun yanıtını araştırıyor. Peki, Sağlık ocağı hafta sonu açık mı? Sağlık ocağı Cumartesi, Pazar çalışıyor mu?

Sağlık ocağı hafta sonu açık mı? sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. Sağlık Ocağına gidecek olan vatandaşlar ilçelerindeki Sağlık Ocağının saat kaçta açılıp kaçta kapandığını sorguluyor. Farklı ihtiyaçlar nedeniyle sağlık ocağına başvurmakta olan vatandaşlar, hafta sonu sağlık ocaklarının açık olup olmadığını merak ediyor. Oldukça kolay bir şekilde ulaşabilen sağlık ocakları, sağlık hizmeti veren önemli kurumlardan birisidir. Peki, Sağlık ocağı hafta sonu açık mı? Sağlık ocağı Cumartesi, Pazar çalışıyor mu?

SAĞLIK OCAĞI HAFTA SONU AÇIK MI?

Yurt genelinde hafta içi 08:00 - 12:30 / 13:30 - 17:00 saatleri arasında hizmet vermekte olan sağlık ocakları, Cumartesi günleri hizmet vermemektedir. Buna göre Cumartesi günleri sağlık ocağı kapalıdır. Sadece hafta içi hizmet vermekte olan sağlık ocakları, sabah saat 08:00'da açılıyor ve öğlen 12:30'a kadar hizmet vermeye devam ediyor. Sadece hafta içi hizmet vermekte olan sağlık ocakları, sabah saat 08:00'da açılıyor ve öğlen 12:30'a kadar hizmet vermeye devam ediyor.

SAĞLIK OCAĞI ÇALIŞMA SAATLERİ 2024

Sağlık ocakları, sabah saat 08:00'da açılıyor ve öğlen 12:30'a kadar hizmet vermeye devam ediyor. Daha sonrasında bir saatlik bir öğle molasının ardından saat 13:30'dan itibaren tekrar açılıyor ve kapanış saati olan 17:00'a kadar açık kalıyor. Sağlık Ocağı çalışma saatleri yurt genelinde aynı olmakla birlikte bazı bölgelerde doktor çalışma saatleri değişiklik gösterebilmektedir. (Bazı doktorların çalışma saatleri esnek olabiliyor.)

SAĞLIK OCAĞI ÖĞLE ARASI KAÇTA?

Sağlık ocağı ismiyle bilinmekte olan aile hekimliği çalışma saatleri merak ediliyor. Sağlık ocaklar hafta içi 08:00- 17:00 arasında hizmet vermektedir.

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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