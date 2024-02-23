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SAĞLIK OCAĞI ÇALIŞMA SAATLERİ 2024! Cumartesi günü sağlık ocağı açık mı?

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Cumartesi günleri sağlık ocaklarının hizmet verip vermediği, açılış ve kapanış saatleri hakkında bilgi ihtiyacı duyan vatandaşlar için bilgilendirme. Sağlık ocaklarının çalışma saatleri ve hafta sonu hizmet durumlarına dair detaylar içerir.

Birçok farklı sağlık sorunu nedeniyle farklı zamanlarda sağlık sorununun meydana gelmesi nedeniyle birçok kişi Sağlık ocağına dair Cumartesi günü sağlık ocağı açık mı? Sorusunu araştırıyor. Peki, Cumartesi günü sağlık ocağı açık mı? Cumartesi günü sağlık ocağı çalışıyor mu, saat kaçta açılıyor, kapanıyor?

CUMARTESİ GÜNÜ SAĞLIK OCAĞI AÇIK MI?

Yurt genelinde hafta içi 08:00 - 12:30 / 13:30 - 17:00 saatleri arasında hizmet vermekte olan sağlık ocakları, Cumartesi günleri hizmet vermemektedir. Buna göre Cumartesi günleri sağlık ocağı kapalıdır. Sadece hafta içi hizmet vermekte olan sağlık ocakları, sabah saat 08:00'da açılıyor ve öğlen 12:30'a kadar hizmet vermeye devam ediyor. Sadece hafta içi hizmet vermekte olan sağlık ocakları, sabah saat 08:00'da açılıyor ve öğlen 12:30'a kadar hizmet vermeye devam ediyor.

AİLE HEKİMLİĞİ HAFTA SONU AÇIK MI?

Sağlık ocakları hafta sonu Cumartesi ve Pazar günleri kapalıdır.

Kaynak: Haberler.com Haber Merkezi / Gündem

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