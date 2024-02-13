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Sağlık Bakanlığı 35 bin personel alımı ne zaman? Kaç kişi atanacak, mülakat olacak mı?

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Sağlık Bakanlığı tarafından yapılacak olan 35 bin personel alımı ne zaman yapılacağı ve kaç kişinin atanacağı merak konusu oldu. Ayrıca adaylar, mülakat sürecinin olup olmayacağını sorguluyor. Sağlık çalışanlarının gözü kulağı atamalarda. 35 bin yeni sağlık personeli alımı için araştırmalar sürüyor. Fahrettin Koca, personel alımı için takvimin bugünden itibaren işlemeye başladığını aktardı. Peki, adaylar hangi koşullarda yarışacak? Sağlık personeli atamasında mülakat olacak mı?

Sağlık Bakanlığı 35 bin personel alımı ne zaman? Kaç kişi atanacak, mülakat olacak mı? 35 bin yeni sağlık personeli atamasında mülakatın olup olmayacağı merak ediliyor. Adaylar hangi şartlar altında yarışacağını ve atama sürecini araştırıyor. Sağlık personeli atamasında branş dağılımı nasıl olacak? Adaylar mülakata girecek mi? Süreç ne zaman başlayacak? Detaylar haberimizde...

35 BİN PERSONEL ALIMI NE ZAMAN YAPILACAK?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Kabine toplantısının ardından gazetecilerle bir araya geldi. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bakan Koca 35 bin yeni sağlık personeli alımı için takvimin de işlemeye başladığını vurguladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın müjdeyi verdiğini söyleyen Fahrettin Koca, "35 bin yeni arkadaşımız aramıza katılacak" dedi. Fahrettin Koca şu cümlelerle devam etti; "Gerek mevcut sağlık hizmetlerinin etkin olarak sürdürülebilmesi açısından gerekse yeni açılan hastanelerimizin personel ihtiyacı açısından 35 bin yeni istihdam gücümüze güç katacak." Takvimin bugünden itibaren başladığını söyleyen Koca, personel alımının bugün imzalandığını aktardı. Alımlarda mülakatın olmadığını da belirten Fahrettin Koca, tüm adayların eşit koşullarda yarışacağını aktardı. Fahrettin Koca şu ifadelerle devam etti; "15 bini hemşire, 8 bini hizmet personeli olmak üzere toplam 35 bin yeni çalışma arkadaşımız olacak. Branş dağılımını ve nihai takvimi ÖSYM ile birlikte hazırladığımız kılavuz ile ilan edeceğiz. Zannediyorum bir hafta içinde yetiştirebileceğiz. Şimdiden hayırlı olsun" açıklamasında bulundu.

Sağlık Bakanlığı 35 bin personel alımı ne zaman? Kaç kişi atanacak, mülakat olacak mı?Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın X hesabından yaptığı açıklama

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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