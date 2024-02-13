Sağlık Bakanlığı 35 bin personel alımı ne zaman? Kaç kişi atanacak, mülakat olacak mı?
Sağlık Bakanlığı tarafından yapılacak olan 35 bin personel alımı ne zaman yapılacağı ve kaç kişinin atanacağı merak konusu oldu. Ayrıca adaylar, mülakat sürecinin olup olmayacağını sorguluyor. Sağlık çalışanlarının gözü kulağı atamalarda. 35 bin yeni sağlık personeli alımı için araştırmalar sürüyor. Fahrettin Koca, personel alımı için takvimin bugünden itibaren işlemeye başladığını aktardı. Peki, adaylar hangi koşullarda yarışacak? Sağlık personeli atamasında mülakat olacak mı?
Sağlık Bakanlığı 35 bin personel alımı ne zaman? Kaç kişi atanacak, mülakat olacak mı? 35 bin yeni sağlık personeli atamasında mülakatın olup olmayacağı merak ediliyor. Adaylar hangi şartlar altında yarışacağını ve atama sürecini araştırıyor. Sağlık personeli atamasında branş dağılımı nasıl olacak? Adaylar mülakata girecek mi? Süreç ne zaman başlayacak? Detaylar haberimizde...