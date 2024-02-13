Sağlık Bakanlığı 35 bin personel alımı ne zaman? Kaç kişi atanacak, mülakat olacak mı? 35 bin yeni sağlık personeli atamasında mülakatın olup olmayacağı merak ediliyor. Adaylar hangi şartlar altında yarışacağını ve atama sürecini araştırıyor. Sağlık personeli atamasında branş dağılımı nasıl olacak? Adaylar mülakata girecek mi? Süreç ne zaman başlayacak? Detaylar haberimizde...

35 BİN PERSONEL ALIMI NE ZAMAN YAPILACAK?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın X hesabından yaptığı açıklama