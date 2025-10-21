Safiye Soyman kimdir? Safiye Soyman kaç yaşında, nereli, kariyeri?

Türk sanat müziğinin güçlü seslerinden biri olan Safiye Soyman, hem sahne performansları hem de televizyon programlarındaki enerjisiyle yıllardır adından söz ettiriyor. Özellikle son yıllarda partneri Faik Öztürk ile yer aldığı projelerle geniş bir hayran kitlesi kazanan Soyman'ın hayatı, müzik kariyerinin ötesinde zorluklarla mücadele ederek elde ettiği başarılarla da dikkat çekiyor. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

SAFİYE SOYMAN KİMDİR?

Safiye Soyman, Türk sanat müziği alanında güçlü sesi ve karakteriyle tanınan bir sanatçıdır. 3 Mart 1961 tarihinde Bolu'nun Akpınar Mahallesi'nde, mütevazı bir mahallede dünyaya gelmiştir. Babası hafız olan Soyman, müzikle tanışmadan önce oldukça zorlu bir hayat yaşamıştır. Henüz 13 yaşındayken, görücü usulüyle kendisinden 13 yaş büyük olan Ziya Akaröz ile evlenmiştir. On yıl süren bu evlilikte iki çocuk dünyaya getirmiş, ancak eşinin kumar alışkanlığı nedeniyle ilişkileri çıkmaza girmiştir.

Bu zorlu dönemde bile eğitiminden vazgeçmeyen Safiye Soyman, eşinden gizli şekilde ortaokul ve lise sınavlarına girerek diplomasını tamamlamış, sonrasında kamuya girerek İmar İskan Bakanlığı'nda genel müdür sekreteri olarak çalışmaya başlamıştır.

Müzik tutkusu ağır basınca, Özer Altın'dan dersler almış ve 28 yaşında radyo sınavlarını kazanarak Ankara Devlet Klasik Türk Müziği Korosu'nda görev almıştır. 6 yıl burada görev yaptıktan sonra, gazinolar kralı Fahrettin Aslan'ın dikkatini çekerek Maksim Gazinosu'nda sahne almaya başlamış ve sanat dünyasına resmen adım atmıştır.

SAFİYE SOYMAN KAÇ YAŞINDA?

Safiye Soyman, 3 Mart 1961 doğumludur. 2025 yılı itibarıyla 64 yaşındadır. Genç yaşta evlilik, eğitim ve müzik kariyeri gibi birçok zorluğu aynı anda üstlenmiş olan Soyman, yaşam mücadelesiyle örnek bir hayat hikayesi sunmaktadır.

SAFİYE SOYMAN NERELİ?

Safiye Soyman, Bolu iline bağlı Akpınar Mahallesi'nde doğmuştur. Hayatının ilk yıllarını burada, mütevazı bir çevrede geçirmiştir. Doğduğu yer, onun karakterinde derin izler bırakmış; azmi ve mücadeleci yapısı bu köklerden beslenmiştir.

SAFİYE SOYMAN'IN KARİYERİ

Safiye Soyman'ın kariyeri, pek çok açıdan ilham verici bir hikâyedir. İlk olarak memuriyet hayatına atılarak İmar İskan Bakanlığı'nda çalışmış, ardından müzik tutkusunun peşinden giderek sanat dünyasına yönelmiştir. Özer Altın'dan aldığı eğitimlerle klasik Türk müziği alanında kendini geliştirmiş ve Ankara Devlet Klasik Türk Müziği Korosu'nda 6 yıl boyunca görev almıştır.

1996 yılında Maksim Gazinosu'nda sahne almasıyla birlikte popülerliği hızla artmış, kısa sürede Türk sanat müziğinin tanınan isimlerinden biri olmuştur. Gazino kültürünün canlı olduğu yıllarda, güçlü sesi ve sahne duruşuyla büyük beğeni kazanmıştır.

Sanat kariyeri boyunca birçok albüm çıkaran Soyman, 1980'lerden günümüze kadar aktif olarak müzik yapmıştır. 1990'lı yıllarda çıkardığı "Bahse Girerim", "Söz Veriyorum" gibi albümlerle geniş kitlelere ulaşmış; 2000'li yıllarda ise "İkinci Bahar", "Hani Gittin Ya" gibi albümlerle nostaljik çizgisini sürdürmüştür.

Televizyon dünyasında da yer alan Safiye Soyman, özellikle partneri Faik Öztürk ile birlikte rol aldığı eğlence programları ve reality şovlarla geniş bir izleyici kitlesine hitap etmiştir. "Dünya Güzellerim", "Ben Bilmem Eşim Bilir", "Gelinim Mutfakta" gibi yapımlarda yer almış, sahnedeki enerjisini televizyona da taşımıştır.

Aynı zamanda 1999'dan bu yana hayatını iş insanı Faik Öztürk ile paylaşmaktadır. Çift zaman zaman televizyon projelerinde birlikte yer almakta, kamuoyunda da renkli kişilikleriyle ilgi çekmektedir.