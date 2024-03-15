Safiye Kesgin kimdir? CHP Eskişehir Sarıcakaya Belediye Başkan Adayı Safiye Kesgin kaç yaşında, nereli?

Siyasi arenada heyecan her geçen gün daha da artıyor. 31 Mart yerel seçimi için nefesler tutuldu. Bu süreçte en merak edilen konulardan biri de partilerin il ve ilçeler için belirlediği adaylar. Vatandaşlar, seçime giderken kendileri için en doğru kararı vermek üzere adayları araştırmaya devam ediyor. CHP Eskişehir Sarıcakaya Belediye Başkan adayı ise Safiye Kesgin. Safiye Kesgin nereli, kaç yaşında? İşte ayrıntılar…

SAFİYE KESGİN KİMDİR?

1980 yılında Sarıcakaya'da doğan, ilkokuldan liseye kadar olan eğitimini Eskişehir'de tamamlayan Safiye Kesgin, çeşitli sektörlerde faaliyet gösteren aile şirketinde yönetici olarak görev almaktadır. Kuyumculuk, mobilya, gayrimenkul ve bilişim sektörlerindeki deneyimiyle işletmenin yönetiminde aktif rol oynamaktadır. Kesgin, evli olan ve iki çocuk annesidir.

NEREDE OY KULLANACAĞIM?

Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz.