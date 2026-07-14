Haberler

SAFE Media, A90 Pictures ile stratejik ortaklık kurdu

SAFE Media, A90 Pictures ile stratejik ortaklık kurdu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ÇATLI ile sinema sektöründe dikkat çeken SAFE Media, A90 Pictures ortaklığıyla yapım ve dağıtım alanındaki gücünü artırıyor.

Türk sinema sektörünün yükselen yapım şirketlerinden SAFE Media, büyüme stratejisi kapsamında Türkiye’nin önde gelen film dağıtım şirketlerinden A90 Pictures ile stratejik ortaklık anlaşmasına imza attı.

Bu iş birliğiyle SAFE Media, ürettiği filmleri daha geniş bir sinema ağına ulaştırmayı, dağıtım süreçlerini güçlendirmeyi ve yapımdan dağıtıma uzanan entegre medya vizyonunu daha hızlı hayata geçirmeyi hedefliyor.

SAFE Media, ilk uzun metraj yapımı ÇATLI ile dikkatleri üzerine çekmiş, ardından 30 Ekim’de vizyona girecek ÇATLI 2 ve yeni yapımı MAHİ projelerini duyurarak üretim hızını ortaya koymuştu.

“Türk sinemasında kalıcı bir yapı kuruyoruz”

SAFE Media Yönetim Kurulu Başkanı Seyfi Şahin, ortaklığa ilişkin yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“Bizim hedefimiz yalnızca başarılı filmler üretmek değil, Türk sinemasında sürdürülebilir ve güçlü bir yapı kurmak. A90 Pictures ile gerçekleştirdiğimiz ortaklık, bu vizyonumuzun önemli adımlarından biri. Yapım ve dağıtımı aynı çatı altında buluşturarak hem kendi projelerimizi hem de gelecekte hayata geçireceğimiz yapımları çok daha güçlü şekilde izleyiciyle buluşturacağız.”

2027 hedefi: En az 6 yeni proje

SAFE Media, yalnızca Türkiye’de değil uluslararası alanda da büyümesini sürdürüyor. Hollywood’da geliştirilen projeler ve uluslararası festivalleri hedefleyen arthouse yapımlar üzerinde çalışmalarını sürdüren şirket, küresel ölçekte içerik üretmeyi amaçlıyor.

Şirketin 2027 yılı planlamasında, üretim süreçlerine bağlı olarak en az 6, uygun koşulların oluşması halinde ise 10 sinema projesinin hayata geçirilmesi hedefleniyor.

A90 Pictures ortaklığıyla birlikte SAFE Media’nın hem ticari hem de uluslararası projelerini daha geniş kitlelere ulaştırması ve Türk sinema sektöründeki konumunu daha da güçlendirmesi bekleniyor.

SAFE Media Hakkında

SAFE Media; sinema, televizyon ve dijital platformlar için içerik geliştiren, Türkiye’nin yanı sıra uluslararası pazarlara yönelik projeler üreten bir medya şirketidir. ÇATLI, ÇATLI 2 ve MAHİ gibi yapımların yanı sıra Hollywood’da geliştirilen projeleri ve arthouse içerikleriyle küresel ölçekte büyüme vizyonunu sürdürmektedir.

Kübra Çolakbüyük
Kübra Çolakbüyük
Haberler.com
Konya'da aile katliamı! Tartıştığı üvey annesi ve kız kardeşini boğazlarını keserek öldürdü

Gözü dönen şahıs, annesinin ve kız kardeşinin boğazını kesti
6 yıl sonra bir ilk gerçekleşti! Gelen veriler altın yatırımcısının yüzünü güldürdü

6 yıl sonra bir ilk gerçekleşti, altın yatırımcısının yüzü güldü
Haluk Levent'in kumarhanedeki görüntüleri ortaya çıktı

Paraları kumarhanede yemiş! Görüntüleri de çıktı

Oğuzhan Uğur da Haluk Levent'i sattı: Çıkarmam gereken dersleri çıkardım

Oğuzhan da Haluk abisini sattı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Sağlık teknisyeninin kahreden ölümü: Sarı kantaron toplarken kayalıklardan düştü

Sağlık teknisyeninin kahreden ölümü: Sarı kantaron toplarken...
1 yılda böyle çöküş görülmedi! Sen bu hallere nasıl düştün Jhon Duran?

1 yılda böyle çöküş görülmedi! Sen bu hallere nasıl düştün Jhon Duran?
İspanya'da Sanchez hükümetini sarsan yolsuzluk davasında başbakanın kardeşine 9 yıl men cezası

Çember gittikçe daralıyor: Başbakanın kardeşine 9 yıl men cezası
Berat Albayrak o geceyi ilk kez anlattı: 15 Temmuz'da havada neler oldu?

Berat Albayrak o geceyi ilk kez anlattı: 15 Temmuz'da havada neler oldu?
Greenwood, Fenerbahçe için dünyaca ünlü teknik adamın telefonlarını açmadı

Fener'e gelebilmek için dünyaca ünlü hocanın telefonlarını açmamış
Türkiye'ye 1,5 milyar dolarlık tazminat cezası! Bakan Bayraktar'dan açıklama var

Türkiye'ye milyonlarca dolarlık ceza! Beklenen açıklama geldi
Karısını yatakta başkasıyla basan koca öfkeden deliye döndü

Karısını yatakta başkasıyla basan koca deliye döndü