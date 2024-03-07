31 Mart 2024 yerel seçimleri için partilerin hazırlıkları devam ediyor. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin İzmir ilçe belediye başkan adaylarını açıkladı. Bergama Belediye Başkanı adayı ise Sadık Doğruer oldu. Sadık Doğruer kimdir? AK Parti İzmir- Bergama Belediye Başkan adayı Sadık Doğruer kaç yaşında, nereli?

SADIK DOĞRUER KİMDİR?

1970'te İzmir'de dünyaya geldi. 1994 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden mezun oldu. Hasan Kalyoncu Üniversitesi Sağlık Kurumları İşletmesi ve Yöneticilik Bölümünde Yüksek Lisans yaptı.1994-1995 yıllarında Afyon Dinar Merkez Sağlık Ocağı'nda tabip olarak çalıştı. 1996 yılında Kınık Sağlık Merkezi'nde göreve başladı. Kınık'ta Sağlık Grup Başkanlığı, İşyeri Hekimliği ve Aile Hekimliği görevlerini yürüttü.

Sadık Doğruer, doktorluğun yanı sıra Kınık ve Balkanlılar Kültür Dayanışma Derneği Başkanlığı, Ege Balkan Türkleri Federasyonu Genel Sekreterliği ve Balkan Gündemi Dergisinin Yazı İşleri Müdürlüğü görevlerini de icra etti. 2009 yılından beri Kınık ve Bergama'nın Bölge Hastanesi olan Devlet Hastanesi'nde Başhekim Yardımcılığı yaptı.

Sadık Doğruer, evli ve bir çocuk sahibidir.

2014 Yerel Seçimlerinde Kınık Belediye Başkanı seçildi ve 31 Mart 2019 Yerel Seçimlerinde de AK Parti'den İzmir İli, Kınık İlçesi Belediye Başkan adayı oldu.

NEREDE OY KULLANACAĞIM?

Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden, YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz.