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Şadi Yazıcı kimdir? AK Parti İstanbul Tuzla Belediye Başkan Adayı Şadi Yazıcı kaç yaşında, nereli?

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AK Parti İstanbul Tuzla Belediye Başkan Adayı Şadi Yazıcı kimdir, kaç yaşında ve nereli olduğu merak ediliyor. 31 Mart Yerel Seçimlerinde halk belediye başkanı seçmek için sandığa gidecek. Peki, Şadi Yazıcı kimdir? AK Parti İstanbul-Şişli Belediye Başkan Adayı Şadi Yazıcı kaç yaşında, nereli?

Şadi Yazıcı kimdir? AK Parti İstanbul Tuzla Belediye Başkan Adayı Şadi Yazıcı kaç yaşında, nereli? sorularına yanıt aranıyor. 2024 Yerel Seçimleri, 31 Mart Pazar günü olacak. İstanbul-Şişli Belediye Başkan Adayı Şadi Yazıcı kimdir ve kaç yaşında olduğu merak ediliyor. Şadi Yazıcı kimdir? AK Parti İstanbul-ŞişliBelediye Başkan Adayı Şadi Yazıcı nereli? Detaylar haberimizdedir…

ŞADİ YAZICI KİMDİR?

Dr. Şadi Yazıcı 1971 yılında Erzurum'da doğdu. 1974 yılında İstanbul Kartal'a yerleşti. İlk, orta ve lise eğitimini Kartal'da, tamamladı. 1987 yılında liseyi bitirdikten sonra aynı yıl üniversite sınavına girip, Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi'ni kazandı.

Mezun olduktan sonra, doktor olarak meslek hayatına atıldı.1997 yılında Tuzla'da kurduğu Tuzla Teşhis ve Tedavi Merkezi ile özel sektörde hizmete başladı.

Aynı zamanda Adalet ve Kalkınma Partisi'nin kuruluş çalışmalarında yer aldı. İstanbul Tuzla Kurucu İlçe Başkanı olarak siyasete ilk adımını attı ve 7 yıl AK Parti Tuzla İlçe Başkanlığı görevini yürüttü.

Yöneticilik alanında yazmış olduğu makalelerden iki ödülü bulunan Dr. Yazıcı, 26 Ekim 2008 tarihinde yapılan son ilçe kongresinde tekrar aday olmayarak görevini yeni bir arkadaşına bıraktı.

2009 Yerel Seçimlerinde AK Parti'den Belediye Başkan Adayı olan Dr. Şadi Yazıcı, seçimlerden başarıyla çıkarak, Tuzla Belediye Başkanı oldu.

Dr. Şadi Yazıcı'nın 'İnsanın Teknolojik Yalnızlığı' ve 'Demokrasi'nin Kısa Tarihi' isimli yayınlamış 2 kitabı bulunmaktadır. Hala Tuzla Belediye Başkanı olarak görevini yürütmektedir.

Evli ve iki çocuk babasıdır. Şadi Yazıcı, 31 Mart 2019'da yapılacak olan yerel seçimlerde AK Parti'nin İstanbul Tuzla Belediye Başkan Adayı oldu.

Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem

Şadi Yazıcı AK Parti İstanbul Tuzla Gündem Yaşam Politika Haberler

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