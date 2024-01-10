Galatasaray'ın bu sezon dikkat çeken ismi Sacha Boey, Fransız futbol devi Paris Saint-Germain'e transfer oluyor. Sarı-kırmızılı kulüp, 23 yaşındaki sağ bek için Fransız deviyle her konuda anlaşmaya vardı. İki kulüp, 20-21 milyon euro civarında bir bedel karşılığında anlaşma sağladı. Oyuncu ve kulüp arasındaki son pürüzler giderildikten sonra sözleşmenin resmen imzalanması bekleniyor. Sacha Boey gitti mi, transfer mi oldu? Sacha Boey hangi takıma gitti?

SACHA BOEY GİTTİ Mİ, TRANSFER Mİ OLDU?

Habertürk Muhabiri Ata Selçuk'un haberine göre, iki kulüp 20-21 milyon Euro civarında bir bedel karşılığında anlaşmaya vardı. Oyuncu ve kulüp arasındaki görüşmede son pürüzlerin giderilmesinin ardından sözleşmenin resmen imzalanması bekleniyor.

SİVASSPOR MAÇINDA YOK

Ayrıca sarı-kırmızılılar, yıldız futbolcu Boey'in son idmanda dizinde ağrı hissettiği için tedbir amacıyla Sivas'a götürülmediğini duyurmuştu.