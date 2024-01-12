Sabır ile ilgili sözler! Sabırla ilgili özlü, güzel, resimli sözler!

Mevlana, Yunus Emre ve birçok önemli kişi tarafından sabır ile ilgili sözleri haberimizde bulunmaktadır. Sabır ile ilgili sözler! Sabırla ilgili özlü, güzel, resimli sözler!

SABIRLA İLGİLİ SÖZLER!

Sabretmeyi bilmiyorsan baştan kaybetmişsindir.

Sabır, iman yüzünden baş tacı olur. Bundan dolayıdır ki sabrı olmayanın imanı da yoktur.

İçin avaz avaz ağlarken, dışının sessizce kabullenmesidir sabır dene şey.

Sabır kara bir dikeni yutmak, diken içini parçalayıp geçerken de hiç ses çıkarmamaktadır.

Sabrı başaran kişi diriyken ölür. Sabırlı olan kişi nefsini öldürüp Hakk'a yakınlaşır.

Yunus, şimdi sözü en güzelinden usulüyle söyle, çok dikkat et. Bir söz seni o şahın katından uzaklaştırır.

-ÜzüIme, istediğin bir şey oImuyorsa, ya daha iyisi oIacağı için; ya da gerçekten oImaması gerektiği için oImuyordur. Kaynak: Mevlana'nın sabır ile ilgili sözleri | Facebook için en güzel sabırla ilgili sözler

-UnutmayaIım ki, AIIah her şeyin gerçek sahibidir ve onIarda istediği gibi tasarruf eder. Ama şu kesin oIarak biIinmedir ki, O neyIerse güzeI eyIer. Kaynak: Mevlana'nın sabır ile ilgili sözleri | Facebook için en güzel sabırla ilgili sözler