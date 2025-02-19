Sabiha Gökçen Havalimanı iptal edilen uçuşlar! Sabiha Gökçen'de iptal edilen uçuşlar hangileri?

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda 20 Şubat 2025 tarihinde planlanan uçuşların yüzde 10'u, 21 Şubat 2025 tarihinde ise yüzde 15'i iptal edildi. Bu iptaller, beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle alındı. Yolcuların, Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan iptal edilen uçuşları ve güncel sefer durumlarını kontrol etmeleri önem arz ediyor. Peki, Sabiha Gökçen'de iptal edilen uçuşlar hangileri?

SABİHA GÖKÇEN'DE İPTAL EDİLEN UÇUŞLAR HANGİLERİ?

Türk Hava Yolları'ndan da sefer iptalleriyle ilgili açıklama geldi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Değerli Yolcularımız, İstanbul'da beklenen hava muhalefeti nedeniyle, 19 Şubat 2025 tarihli İstanbul Havalimanı (IST) kalkış ve varışlı bazı uçuşlarımız iptal edilmiştir. Uçuşlarınızla ilgili güncel bilgiye uçuş durumu sayfamız üzerinden; uçuş numaranızı, kalkış ve varış yeri bilgisini girerek ulaşabilir; iade veya değişiklik haklarınızı yine aynı sayfadan öğrenebilirsiniz."