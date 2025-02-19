Altay Kar Fırtınası kapıya dayandı! İstanbul bugün Sibirya'ya dönecek

Altay fırtınası kapıya dayandı! Uçuşlar tek tek iptal ediliyor
Trump'tan 'Zelenski Suudi Arabistan'a neden çağrılmadı?' sorusuna zehir zemberek yanıt

Dünyanın merak ettiği soruya Trump'tan zehir zemberek yanıt
Bakan Uraloğlu, İsrailli bakanı protesto edip salonu terk etti

Bakan Uraloğlu'ndan dikkat çeken hareket! Bir anda salonu terk etti
Ankara'da şüpheli ölüm! 'Necla Teyze'yi diri diri yaktılar'

Ankara'da şüpheli ölüm! "Necla Teyze'yi diri diri yaktılar"

Sabiha Gökçen Havalimanı iptal edilen uçuşlar! Sabiha Gökçen'de iptal edilen uçuşlar hangileri?

Sabiha Gökçen Havalimanı iptal edilen uçuşlar! Sabiha Gökçen'de iptal edilen uçuşlar hangileri?
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul'da beklenen yoğun kar yağışı nedeniyle Sabiha Gökçen Havalimanı'nda bazı uçuşlar iptal edildi. Yolcular, Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan iptal edilen uçuşları ve güncel sefer bilgilerini merak ediyor. Peki, Sabiha Gökçen Havalimanı'nda hangi uçuşlar iptal edildi?

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda 20 Şubat 2025 tarihinde planlanan uçuşların yüzde 10'u, 21 Şubat 2025 tarihinde ise yüzde 15'i iptal edildi. Bu iptaller, beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle alındı. Yolcuların, Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan iptal edilen uçuşları ve güncel sefer durumlarını kontrol etmeleri önem arz ediyor. Peki, Sabiha Gökçen'de iptal edilen uçuşlar hangileri?

SABİHA GÖKÇEN'DE İPTAL EDİLEN UÇUŞLAR HANGİLERİ?

Türk Hava Yolları'ndan da sefer iptalleriyle ilgili açıklama geldi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Değerli Yolcularımız, İstanbul'da beklenen hava muhalefeti nedeniyle, 19 Şubat 2025 tarihli İstanbul Havalimanı (IST) kalkış ve varışlı bazı uçuşlarımız iptal edilmiştir. Uçuşlarınızla ilgili güncel bilgiye uçuş durumu sayfamız üzerinden; uçuş numaranızı, kalkış ve varış yeri bilgisini girerek ulaşabilir; iade veya değişiklik haklarınızı yine aynı sayfadan öğrenebilirsiniz."

Sabiha Gökçen Havalimanı iptal edilen uçuşlar! Sabiha Gökçen'de iptal edilen uçuşlar hangileri?

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem
img

İstanbul'da öğrenciler tatil beklerken, validen açıklama geldi
img

Real Madrid'den ayrılıyor!
img

İşte Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kamerun ordusuna yönelik ilk Türkçe eğitimi başladı

Eğitimler başladı! Ordunun tamamı Türkçe öğrenecek
Nereden nereye! Galatasaray'da fırtınalar estiren futbolcunun yeni adresi şaşırttı

Galatasaray'da fırtınalar estiren futbolcunun yeni adresi şaşırttı
MHP lideri Bahçeli'nin sağlık durumuyla ilgili yeni açıklama

İddiaların ardından Bahçeli'nin sağlık durumuyla ilgili yeni açıklama
Halkı böyle zehirliyorlar! Dönerciden mide bulandıran hareket

Vatandaşı böyle zehirliyorlar! Dönerciden mide bulandıran hareket
2 elektrikli araba olan eve gelen elektrik faturası tartışma yarattı

2 elektrikli araba olan eve gelen elektrik faturası tartışma yarattı
Çete üyelerinden bir tanesi Türk çıktı: Yıllardır komadaki Schumacher'in ailesine şantaj yaptılar

Yıllardır komadaki Schumacher'e yaptıkları vicdanları sızlattı

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.