Sabiha Gökçen Havalimanı işletmecisi HEAŞ, Meteorolojik Acil Durum Komitesi (MADKOM) kararı gereği bugün yapılacak olan uçuşların yüzde 10'unun iptal edildiğini duyurdu. Sabiha Gökçen'de uçuşlar neden iptal edildi? THY, PEGASUS, AJET uçuşları iptal mi?

SABİHA GÖKÇEN'DE UÇUŞLAR NEDEN İPTAL EDİLDİ?

İstanbul'da beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle saat 13.00'a kadar Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan yapılması planlanan uçuşların yüzde 10'unun iptal edileceği duyuruldu.

THY, PEGASUS, AJET UÇUŞLARI İPTAL Mİ?

Sabiha Gökçen Havalimanı işletmecisi HEAŞ (Havaalanı işletme ve Havacılık Endüstrileri A.Ş), bugün yapılacak olan uçuşların yüzde 10'unun, Meteorolojik Acil Durum Komitesi (MADKOM) kararı gereği iptal edildiğini duyurdu.

HEAŞ'ın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Sabiha Gökçen Havalimanında 11.07.2024 beklenen olumsuz meteorolojik şartları nedeniyle, MADKOM toplantısında karar alınmıştır. MADKOM'da alınan karara göre; saat 13.00'e kadar olan uçuşların yüzde 10'u iptal edilecektir. Uçuşunuzu havayolunun web sitesi ve çağrı merkezinden takip edebilirsiniz" denildi.

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