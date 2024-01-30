Şaban Sevinç ve Battal İlgezdi kimdir? Şaban Sevinç ve Battal İlgezdi canlı yayında neden tartıştı?

Dün televizyondaki bir programda konuşan Şaban Sevinç yaptığı konuşmadan sonra gündeme geldi. Battal İlgezdi hakkında da konuşan Sevinç'in sözlerine İlgezdi canlı yayına telefonla bağlanarak cevap verdi. Peki, Şaban Sevinç kimdir? Şaban Sevinç nereli? Battal İlgezdi kimdir? Bu sorular halk tarafından merak ediliyor ve araştırılıyor. Şaban Sevinç ve Battal İlgezdi canlı yayında neden tartıştı? Detaylar haberimizde...

ŞABAN SEVİNÇ KİMDİR?

Şaban Sevinç, 1 Mayıs 1964 tarihinde Bafra'da doğdu.1981 yılında Bafra Lisesi'nden, 1988 yılında Gazi Üniversitesi Basın Yayın Yüksek Okulu Gazetecilik ve Halkla İlişkiler Bölümü'nden mezun oldu. 1987'de Milliyet Gazetesi Ankara Bürosu'nda gazeteciliğe başladı. 1989 yılında Hürriyet Gazetesi'ne geçti. 1990'da kısa dönem er olarak 8 aylık askerlik görevini tamamladı. 1992 yılında Hürriyet Gazetesi'nin CHP ve Parlamento Muhabiri olarak görevlendirildi. 2005 yılında CHP Meclis Grubu'nun önerisiyle TBMM tarafından Radyo Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) üyeliğine seçildi. 2012 yılından bu yana Halk TV Genel Müdürlüğü görevini sürdürüyor. 1991 yılında Selma Sevinç ile evlendi. Melisa ve Devrim Can isimli iki çocuğu bulunmaktadır.

BATTAL İLGEZDİ KİMDİR?

Battal İlgezdi, ilkokulu Malatya'da okudu. Daha sonra ailesi ile birlikte İstanbul'a taşındı ve ortaöğrenimini burada tamamladı. Marmara Üniversitesi Eğitim Fakültesi'nden mezun oldu. Öğrencilik yıllarında başlayan siyaset yaşamını 1984 yılında SODEP'te sürdürmeye başladı. Daha sonra Cumhuriyet Halk Partisi saflarına katıldı. 2019 seçimlerinde Ataşehir belediye başkanlığına tekrar seçildi. 26 Ocak 2024 tarihinde ise Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa etti.

ŞABAN SEVİNÇ VE BATTAL İLGEZDİ CANLI YAYINDA NEDEN TARTIŞTI?

Canlı yayına telefonla bağlanan Battal İlgezdi, "Şaban Bey'in iddia ettiği yalan ve yanlıştır. Ben Parti Meclisi'nden ve MYK'dan geçerek aday oldum, genel başkan yetkisiyle aday olmadım. Eşim Parti Meclisi'ni terk etmedi. Eğer Şaban Bey bu meseleleri bilmiyorsa arasın o tarihteki PM üyeleriyle konuşsun" dedi. Şaban Sevinç ise kendini savunarak "Başkan PM terk ettiğini ben söylemedim. Ferhat Bey söyledi" ifadelerini kullandı.