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Şaban Sevinç kimdir? Gazeteci Şaban Sevinç kaç yaşında ve nereli?

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Şaban Sevinç kimdir, kaç yaşında ve nereli olduğu araştırılıyor. 1988 yılında Gazi Üniversitesi Basın Yayın Yüksek Okulu Gazetecilik ve Halkla İlişkiler Bölümü'nden mezunu olan Şaban Sevinç'in biyografisi merak ediliyor. Peki, Şaban Sevinç kimdir?

Bizim Tv Yayın Yönetmeni olan Şaban Sevinç kimdir ve kaç yaşında olduğu merak ediliyor. Katıldığı televizyon programlarında adından sıkça söz ettiren Şaban Sevinç'in biyografisi gündeme geliyor. Şaban Sevinç kimdir? Gazeteci Şaban Sevinç kaç yaşında ve nereli? Detaylar haberimizdedir...

ŞABAN SEVİNÇ KİMDİR?

1 Mayıs 1964 tarihinde Bafra'da doğdu. 1981 yılında Bafra Lisesi'nden, 1988 yılında Gazi Üniversitesi Basın Yayın Yüksek Okulu Gazetecilik ve Halkla İlişkiler Bölümü'nden mezun oldu. 1987'de Milliyet Gazetesi Ankara Bürosu'nda gazeteciliğe başladı. 1989 yılında Hürriyet Gazetesi'ne geçti.

1990'da kısa dönem er olarak 8 aylık askerlik görevini tamamladı. 1992 yılında Hürriyet Gazetesi'nin CHP ve Parlamento Muhabiri olarak görevlendirildi. 2005 yılında CHP Meclis Grubu'nun önerisiyle TBMM tarafından Radyo Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) üyeliğine seçildi. 2012 yılından bu yana Halk TV Genel Müdürlüğü görevini sürdürüyor. 1991 yılında Selma Sevinç ile evlendi. Melisa ve Devrim Can isimli iki çocuğu bulunmaktadır.

Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem

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