Saatler ne zaman geri alınacak 2025? Türkiye'de saatler geri alınacak mı?

Saatler ne zaman geri alınacak 2025? Avrupa ülkeleri kış saati hazırlıklarına başlarken Türkiye'de vatandaşlar saatlerin değişip değişmeyeceğini merak ediyor. Özellikle Ekim ayının ikinci haftasında gündeme gelen bu soru, her yıl olduğu gibi bu yıl da büyük ilgi gördü.

SAATLER NE ZAMAN GERİ ALINACAK 2025?

Avrupa ülkelerinde 2025 yılında kış saati uygulaması 26 Ekim Pazar günü başlayacak. Bu tarihte Avrupa genelinde saatler bir saat geri alınacak. ABD'de ise kış saati uygulaması 2 Kasım Pazar günü devreye girecek. Bu tarihler, ülkelerin kış döneminde gün ışığından daha verimli yararlanması amacıyla her yıl yapılan standart uygulamalar arasında yer alıyor.

Türkiye'de ise 2016 yılından bu yana kalıcı yaz saati uygulaması yürürlükte bulunuyor. Bu nedenle Avrupa ve ABD saat değişikliğine giderken Türkiye saati sabit kalacak. Söz konusu fark, özellikle uluslararası uçuşlar, iş görüşmeleri ve dijital sistemlerde zaman farkının artmasına neden olacak. Türkiye ile Avrupa arasındaki saat farkı, kış saati uygulamasının ardından bir saat daha açılacak.

SAATLER GERİ ALINACAK MI?

Türkiye'de 2025 yılında saatlerin geri alınması planlanmıyor. 2016 yılında alınan Bakanlar Kurulu kararıyla yürürlüğe giren kalıcı yaz saati uygulaması, hala geçerliliğini koruyor. Bu karar gereği Türkiye'de her yıl Ekim ayında yapılan saat değişikliği tamamen kaldırılmış durumda.

Avrupa ülkeleri her yıl olduğu gibi bu yıl da Ekim sonunda kış saatine geçiş yaparken Türkiye bu değişikliğe dahil olmayacak. Böylece Türkiye, sabit saat diliminde kalmayı sürdürecek. Bu uygulama, ülkenin her bölgesinde saat farkı değişmeden yaşamın aynı düzenle devam etmesini sağlıyor.

TÜRKİYE'DE SAATLER NEDEN GERİ ALINMIYOR?

Kalıcı yaz saati uygulaması Türkiye'de 2016 yılında yürürlüğe girdi. Bu uygulamanın amacı, gün ışığından daha fazla yararlanmak ve enerji tüketimini azaltmak olarak açıklandı. Uzmanlar, bu kararın özellikle akşam saatlerinde elektrik kullanımını azalttığını ve iş verimliliğini olumlu yönde etkilediğini belirtiyor.

Türkiye dokuz yıldır bu uygulamayı sürdürüyor. Her yıl Ekim ayında dünya genelinde yapılan saat değişiklikleri sırasında Türkiye'nin sabit kalması, ülkenin saat sistemini değiştirmeden gün ışığını maksimum seviyede kullanmaya devam etmesini sağlıyor. Bu politika kapsamında Türkiye'de saatlerin geri alınması öngörülmüyor.