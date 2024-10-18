Saatler geri alınacak mı? 2024 kış saati uygulamasına geçilecek mi? Türkiye kış saati uygulamasına geçti mi, ne zaman?

Saatler geri alınacak mı? 2024 kış saati uygulamasına geçilecek mi? Türkiye kış saati uygulamasına geçti mi, ne zaman? Sabah erken saatte evden çıkan vatandaşlar havanın karanlık olmasından şikayetçi ve kış saati uygulamasına geçilecek mi bunu merak ediyor. Bu konu ile ilgili ise Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'dan açıklama geldi. İşte kış saati uygulaması ile ilgili merak edilenler haberimizde…

SAATLER GERİ ALINACAK MI?

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, konuyla ilgili olarak şu açıklamayı yaptı "Bir değişiklik düşünmüyoruz ama iller mesai ve okul saatleriyle ilgili uygulamalarını yapabilirler"

Sonuç olarak Bakan Bayraktar'ın açıklamasına göre kış saati uygulamasına geçilmeyecek. Bu da saatlerin geri alınmayacağı anlamına geliyor.

KIŞ SAATİ UYGULAMASI NEDİR?

Kış saati uygulaması, gün ışığından daha fazla yararlanmak için saatlerin bir saat geri alınması uygulamasıdır.

En son yaz saati uygulaması, Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre; 26 Mart 2016 tarihinden itibaren bütün yurtta saatlerin bir saat ileri alınması şeklinde başlayan uygulamanın yıl boyu sürdürülmesine karar verildi.