Saadet Partisi Yenişehir adayı Reyhan Aksoy kimdir? 2024 Saadet Partisi Diyarbakır Yenişehir belediye başkan adayı kim oldu?

Saadet Partisi Yenişehir belediye başkan adayı kim? 31 Mart 2024 seçimlerine çok az bir süre kaldı. Seçmen tarafından yerel seçimlerde Saadet Partisi Diyarbakır Yenişehir adayı kim oldu araştırılıyor. Peki, Saadet Partisi Yenişehir Belediye Başkan Adayı Reyhan Aksoy kimdir? İşte Saadet Partisi belediye başkan adayları haberimizde...

REYHAN AKSOY KİMDİR?

Reyhan Aksoy, 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak seçimlerde Saadet Partisi'nden Yenişehirbelediye başkan adayı olmuştur.

SAADET PARTİSİ YENİŞEHİR ADAYI KİMDİR?

Saadet Partisi'nin Yenişehir adayı belli oldu. Saadet Partisi Yenişehir Belediye Başkan Adayı Reyhan Aksoy oldu.

31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?

2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.