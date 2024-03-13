Saadet Partisi Yenişehir adayı Mustafa Özdemir kimdir? 2024 Saadet Partisi Mersin Yenişehir belediye başkan adayı kim oldu?

Saadet Partisi Yenişehir belediye başkan adayı kim? 31 Mart 2024 seçimlerine çok az bir süre kaldı. Seçmen tarafından yerel seçimlerde Saadet Partisi Mersin Yenişehir adayı kim oldu araştırılıyor. Peki, Saadet Partisi Yenişehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Özdemir kimdir? İşte Saadet Partisi belediye başkan adayları haberimizde...

MUSTAFA ÖZDEMİR KİMDİR?

Mustafa Özdemir, 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak seçimlerde Saadet Partisi'nden Yenişehir belediye başkan adayı olmuştur.

SAADET PARTİSİ YENİŞEHİR ADAYI KİMDİR?

Saadet Partisi'nin Yenişehir adayı belli oldu. Saadet Partisi Yenişehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Özdemir oldu.

31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?

2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.