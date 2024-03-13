Saadet Partisi Yalıhüyük adayı Serkan Karagöz kimdir? 2024 Saadet Partisi Konya Yalıhüyük belediye başkan adayı kim oldu?

Saadet Partisi Yalıhüyük belediye başkan adayı kim? 31 Mart 2024 seçimlerine çok az bir süre kaldı. Seçmen tarafından yerel seçimlerde Saadet Partisi Konya Yalıhüyük adayı kim oldu araştırılıyor. Peki, Saadet Partisi Yalıhüyük Belediye Başkan Adayı Serkan Karagöz kimdir? İşte Saadet Partisi belediye başkan adayları haberimizde...

SERKAN KARAGÖZ KİMDİR?

Serkan Karagöz, 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak seçimlerde Saadet Partisi'nden Yalıhüyük belediye başkan adayı olmuştur.

SAADET PARTİSİ YALIHÜYÜK ADAYI KİMDİR?

Saadet Partisi'nin Yalıhüyük adayı belli oldu. Saadet Partisi Yalıhüyük Belediye Başkan Adayı Serkan Karagöz oldu.

31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?

2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.