Saadet Partisi Vezirköprü adayı İbrahim Durmaz kimdir? 2024 Saadet Partisi Samsun Vezirköprü belediye başkan adayı kim oldu?

Saadet Partisi Vezirköprü belediye başkan adayı kim? 31 Mart 2024 seçimlerine çok az bir süre kaldı. Seçmen tarafından yerel seçimlerde Saadet Partisi Samsun Vezirköprü adayı kim oldu araştırılıyor. Peki, Saadet Partisi Vezirköprü Belediye Başkan Adayı İbrahim Durmaz kimdir? İşte Saadet Partisi belediye başkan adayları haberimizde...

İBRAHİM DURMAZ KİMDİR?

İbrahim Durmaz, 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak seçimlerde Saadet Partisi'nden Vezirköprü belediye başkan adayı olmuştur.

SAADET PARTİSİ VEZİRKÖPRÜ ADAYI KİMDİR?

Saadet Partisi'nin Vezirköprü adayı belli oldu. Saadet Partisi Vezirköprü Belediye Başkan Adayı İbrahim Durmaz oldu.

31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?

2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.