Saadet Partisi Tuzlukçu adayı Taha Yasin Yazıcı kimdir? 2024 Saadet Partisi Konya Tuzlukçu belediye başkan adayı kim oldu?

Saadet Partisi Tuzlukçu belediye başkan adayı kim? 31 Mart 2024 seçimlerine çok az bir süre kaldı. Seçmen tarafından yerel seçimlerde Saadet Partisi Konya Tuzlukçu adayı kim oldu araştırılıyor. Peki, Saadet Partisi Tuzlukçu Belediye Başkan Adayı Taha Yasin Yazıcı kimdir? İşte Saadet Partisi belediye başkan adayları haberimizde...

TAHA YASİN YAZICI KİMDİR?

Taha Yasin Yazıcı, 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak seçimlerde Saadet Partisi'nden Tuzlukçu belediye başkan adayı olmuştur.

SAADET PARTİSİ TUZLUKÇU ADAYI KİMDİR?

Saadet Partisi'nin Tuzlukçu adayı belli oldu. Saadet Partisi Tuzlukçu Belediye Başkan Adayı Taha Yasin Yazıcı oldu.

31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?

2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.