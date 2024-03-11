Saadet Partisi Tufanbeyli adayı Musa Özkan kimdir? 2024 Saadet Partisi Adana Tufanbeyli belediye başkan adayı kim oldu?

Saadet Partisi Tufanbeyli belediye başkan adayı kim? 31 Mart 2024 seçimlerine çok az bir süre kaldı. Seçmen tarafından yerel seçimlerde Saadet Partisi Adana Tufanbeyli adayı kim oldu araştırılıyor. Peki, Saadet Partisi Tufanbeyli Belediye Başkan Adayı Musa Özkan kimdir? İşte Saadet Partisi belediye başkan adayları haberimizde...

MUSA ÖZKAN KİMDİR?

Musa Özkan, 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak seçimlerde Saadet Partisi'nden Tufanbeyli belediye başkan adayı olmuştur.

SAADET PARTİSİ TUFANBEYLİ ADAYI KİMDİR?

Saadet Partisi'nin Tufanbeyli adayı belli oldu. Saadet Partisi Tufanbeyli Belediye Başkan Adayı Musa Özkan oldu.

31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?

2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.