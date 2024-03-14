Saadet Partisi Taraklı adayı İsmail Güven kimdir? 2024 Saadet Partisi Sakarya Taraklı belediye başkan adayı kim oldu?

Saadet Partisi Taraklı belediye başkan adayı kim? 31 Mart 2024 seçimlerine çok az bir süre kaldı. Seçmen tarafından yerel seçimlerde Saadet Partisi Sakarya Taraklı adayı kim oldu araştırılıyor. Peki, Saadet Partisi Taraklı Belediye Başkan Adayı İsmail Güven kimdir? İşte Saadet Partisi belediye başkan adayları haberimizde...

İSMAİL GÜVEN KİMDİR?

İsmail Güven, 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak seçimlerde Saadet Partisi'nden Taraklı belediye başkan adayı olmuştur.

SAADET PARTİSİ TARAKLI ADAYI KİMDİR?

Saadet Partisi'nin Taraklı adayı belli oldu. Saadet Partisi Taraklı Belediye Başkan Adayı İsmail Güven oldu.

31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?

2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.