Saadet Partisi Sultangazi adayı Hüseyin Aydoğan kimdir? 2024 Saadet Partisi İstanbul Sultangazi belediye başkan adayı kim oldu?

Saadet Partisi Sultangazi belediye başkan adayı kim? 31 Mart 2024 seçimlerine çok az bir süre kaldı. Seçmen tarafından yerel seçimlerde Saadet Partisi İstanbul Sultangazi adayı kim oldu araştırılıyor. Peki, Saadet Partisi Sultangazi Belediye Başkan Adayı Hüseyin Aydoğan kimdir? İşte Saadet Partisi belediye başkan adayları haberimizde...

HÜSEYİN AYDOĞAN KİMDİR?

Hüseyin Aydoğan, 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak seçimlerde Saadet Partisi'nden Sultangazi belediye başkan adayı olmuştur.

SAADET PARTİSİ SULTANGAZİ ADAYI KİMDİR?

Saadet Partisi'nin Sultangazi adayı belli oldu. Saadet Partisi Sultangazi Belediye Başkan Adayı Hüseyin Aydoğan oldu.

31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?

2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.