Saadet Partisi Soma adayı Veysel Karani Yula kimdir? 2024 Saadet Partisi Manisa Soma belediye başkan adayı kim oldu?

Saadet Partisi Soma belediye başkan adayı kim? 31 Mart 2024 seçimlerine çok az bir süre kaldı. Seçmen tarafından yerel seçimlerde Saadet Partisi Manisa Soma adayı kim oldu araştırılıyor. Peki, Saadet Partisi Soma Belediye Başkan Adayı Veysel Karani Yula kimdir? İşte Saadet Partisi belediye başkan adayları haberimizde...

VEYSEL KARANİ KİMDİR?

Veysel Karani Yula, 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak seçimlerde Saadet Partisi'nden Soma belediye başkan adayı olmuştur.

SAADET PARTİSİ SOMA ADAYI KİMDİR?

Saadet Partisi'nin Soma adayı belli oldu. Saadet Partisi Soma Belediye Başkan Adayı Veysel Karani Yula oldu.

31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?

2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.