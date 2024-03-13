Saadet Partisi Silifke adayı Mehmet Ali Gök kimdir? 2024 Saadet Partisi Mersin Silifke belediye başkan adayı kim oldu?

Saadet Partisi Silifke belediye başkan adayı kim? 31 Mart 2024 seçimlerine çok az bir süre kaldı. Seçmen tarafından yerel seçimlerde Saadet Partisi Mersin Silifke adayı kim oldu araştırılıyor. Peki, Saadet Partisi Silifke Belediye Başkan Adayı Mehmet Ali Gök kimdir? İşte Saadet Partisi belediye başkan adayları haberimizde...

MEHMET ALİ GÖK KİMDİR?

Mehmet Ali Gök, 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak seçimlerde Saadet Partisi'nden Silifke belediye başkan adayı olmuştur.

SAADET PARTİSİ SİLİFKE ADAYI KİMDİR?

Saadet Partisi'nin Silifke adayı belli oldu. Saadet Partisi Silifke Belediye Başkan Adayı Mehmet Ali Gök oldu.

31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?

2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.