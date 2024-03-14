Saadet Partisi Serdivan adayı Mecit Para kimdir? 2024 Saadet Partisi Sakarya Serdivan belediye başkan adayı kim oldu?

Saadet Partisi Serdivan belediye başkan adayı kim? 31 Mart 2024 seçimlerine çok az bir süre kaldı. Seçmen tarafından yerel seçimlerde Saadet Partisi Sakarya Serdivan adayı kim oldu araştırılıyor. Peki, Saadet Partisi Serdivan Belediye Başkan Adayı Mecit Para kimdir? İşte Saadet Partisi belediye başkan adayları haberimizde...

MECİT PARA KİMDİR?

Mecit Para, 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak seçimlerde Saadet Partisi'nden Serdivan belediye başkan adayı olmuştur.

SAADET PARTİSİ SERDİVAN ADAYI KİMDİR?

Saadet Partisi'nin Serdivan adayı belli oldu. Saadet Partisi Serdivan Belediye Başkan Adayı Mecit Para oldu.

31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?

2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.