Saadet Partisi Selçuklu adayı Mustafa İsen kimdir? 2024 Saadet Partisi Konya Selçuklu belediye başkan adayı kim oldu?

Saadet Partisi Selçuklu belediye başkan adayı kim? 31 Mart 2024 seçimlerine çok az bir süre kaldı. Seçmen tarafından yerel seçimlerde Saadet Partisi Konya Selçuklu adayı kim oldu araştırılıyor. Peki, Saadet Partisi Selçuklu Belediye Başkan Adayı Mustafa İsen kimdir? İşte Saadet Partisi belediye başkan adayları haberimizde...

MUSTAFA İSEN KİMDİR?

Mustafa İsen, 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak seçimlerde Saadet Partisi'nden Selçuklu belediye başkan adayı olmuştur.

SAADET PARTİSİ SELÇUKLU ADAYI KİMDİR?

Saadet Partisi'nin Selçuklu adayı belli oldu. Saadet Partisi Selçuklu Belediye Başkan Adayı Mustafa İsen oldu.

31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?

2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.