Saadet Partisi Saray adayı Şaban Mısırlı kimdir? 2024 Saadet Partisi Tekirdağ Saray belediye başkan adayı kim oldu?

Saadet Partisi Saray belediye başkan adayı kim? 31 Mart 2024 seçimlerine çok az bir süre kaldı. Seçmen tarafından yerel seçimlerde Saadet Partisi Tekirdağ Saray adayı kim oldu araştırılıyor. Peki, Saadet Partisi Saray Belediye Başkan Adayı Şaban Mısırlı kimdir? İşte Saadet Partisi belediye başkan adayları haberimizde...

ŞABAN MISIRLI KİMDİR?

Şaban Mısırlı, 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak seçimlerde Saadet Partisi'nden Saray belediye başkan adayı olmuştur.

SAADET PARTİSİ SARAY ADAYI KİMDİR?

Saadet Partisi'nin Saray adayı belli oldu. Saadet Partisi Saray Belediye Başkan Adayı Şaban Mısırlı oldu.

31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?

2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.