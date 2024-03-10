Saadet Partisi Sancaktepe adayı Abdulkadir Arslan kimdir? 2024 Saadet Partisi İstanbul Sancaktepe belediye başkan adayı kim oldu?

Saadet Partisi Sancaktepe belediye başkan adayı kim? 31 Mart 2024 seçimlerine çok az bir süre kaldı. Seçmen tarafından yerel seçimlerde Saadet Partisi İstanbul Sancaktepe adayı kim oldu araştırılıyor. Peki, Saadet Partisi Sancaktepe Belediye Başkan Adayı Abdulkadir Arslan kimdir? İşte Saadet Partisi belediye başkan adayları haberimizde...

ABDULKADİR ARSLAN KİMDİR?

Abdulkadir Arslan, 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak seçimlerde Saadet Partisi'nden Sancaktepe belediye başkan adayı olmuştur.

SAADET PARTİSİ SANCAKTEPE ADAYI KİMDİR?

Saadet Partisi'nin Sancaktepe adayı belli oldu. Saadet Partisi Sancaktepe Belediye Başkan Adayı Abdulkadir Arslan oldu.

31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?

2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.