Saadet Partisi Pozantı adayı Sadık Pinegöz kimdir? 2024 Saadet Partisi Adana Pozantı belediye başkan adayı kim oldu?

Saadet Partisi Pozantı belediye başkan adayı kim? 31 Mart 2024 seçimlerine çok az bir süre kaldı. Seçmen tarafından yerel seçimlerde Saadet Partisi Adana Pozantı adayı kim oldu araştırılıyor. Peki, Saadet Partisi Pozantı Belediye Başkan Adayı Sadık Pinegöz kimdir? İşte Saadet Partisi belediye başkan adayları haberimizde...

SADIK PİNEGÖZ KİMDİR?

Sadık Pinegöz, 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak seçimlerde Saadet Partisi'nden Pozantı belediye başkan adayı olmuştur.

SAADET PARTİSİ POZANTI ADAYI KİMDİR?

Saadet Partisi'nin Pozantı adayı belli oldu. Saadet Partisi Pozantı Belediye Başkan Adayı Sadık Pinegöz oldu.

31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?

2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.