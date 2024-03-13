Saadet Partisi Pazaryolu adayı Nuri Coruh kimdir? 2024 Saadet Partisi Erzurum Pazaryolu belediye başkan adayı kim oldu?

Saadet Partisi Pazaryolu belediye başkan adayı kim? 31 Mart 2024 seçimlerine çok az bir süre kaldı. Seçmen tarafından yerel seçimlerde Saadet Partisi Erzurum Pazaryolu adayı kim oldu araştırılıyor. Peki, Saadet Partisi Pazaryolu Belediye Başkan Adayı Nuri Coruh kimdir? İşte Saadet Partisi belediye başkan adayları haberimizde...

NURİ CORUH KİMDİR?

Nuri Coruh, 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak seçimlerde Saadet Partisi'nden Pazaryolu belediye başkan adayı olmuştur.

SAADET PARTİSİ PAZARYOLU ADAYI KİMDİR?

Saadet Partisi'nin Pazaryolu adayı belli oldu. Saadet Partisi Pazaryolu Belediye Başkan Adayı Nuri Coruh oldu.

31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?

2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.