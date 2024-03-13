Saadet Partisi Payas adayı Recep Baysal kimdir? 2024 Saadet Partisi Hatay Payas belediye başkan adayı kim oldu?

Saadet Partisi Payas belediye başkan adayı kim? 31 Mart 2024 seçimlerine çok az bir süre kaldı. Seçmen tarafından yerel seçimlerde Saadet Partisi Hatay Payas adayı kim oldu araştırılıyor. Peki, Saadet Partisi Payas Belediye Başkan Adayı Recep Baysal kimdir? İşte Saadet Partisi belediye başkan adayları haberimizde...

RECEP BAYSAL KİMDİR?

Recep Baysal, 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak seçimlerde Saadet Partisi'nden Payas belediye başkan adayı olmuştur.

SAADET PARTİSİ PAYAS ADAYI KİMDİR?

Saadet Partisi'nin Payas adayı belli oldu. Saadet Partisi Payas Belediye Başkan Adayı Recep Baysal oldu.

31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?

2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.