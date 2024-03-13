Saadet Partisi Pamukkale adayı Hakan Kaya kimdir? 2024 Saadet Partisi Denizli Pamukkale belediye başkan adayı kim oldu?

Saadet Partisi Pamukkale belediye başkan adayı kim? 31 Mart 2024 seçimlerine çok az bir süre kaldı. Seçmen tarafından yerel seçimlerde Saadet Partisi Denizli Pamukkale adayı kim oldu araştırılıyor. Peki, Saadet Partisi Pamukkale Belediye Başkan Adayı Hakan Kaya kimdir? İşte Saadet Partisi belediye başkan adayları haberimizde...

HAKAN KAYA KİMDİR?

Hakan Kaya, 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak seçimlerde Saadet Partisi'nden Pamukkale belediye başkan adayı olmuştur.

SAADET PARTİSİ PAMUKKALE ADAYI KİMDİR?

Saadet Partisi'nin Pamukkale adayı belli oldu. Saadet Partisi Pamukkale Belediye Başkan Adayı Hakan Kaya oldu.

31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?

2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.