Saadet Partisi Nallıhan adayı Hilmi Aydoğdu kimdir? 2024 Saadet Partisi Ankara Nallıhan belediye başkan adayı kim oldu?

Saadet Partisi Nallıhan belediye başkan adayı kim? 31 Mart 2024 seçimlerine çok az bir süre kaldı. Seçmen tarafından yerel seçimlerde Saadet Partisi Ankara Nallıhan adayı kim oldu araştırılıyor. Peki, Saadet Partisi Nallıhan Belediye Başkan Adayı Hilmi Aydoğdu kimdir? İşte Saadet Partisi belediye başkan adayları haberimizde...

HİLMİ AYDOĞDU KİMDİR?

Hilmi Aydoğdu, 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak seçimlerde Saadet Partisi'nden Nallıhan belediye başkan adayı olmuştur.

SAADET PARTİSİ NALLIHAN ADAYI KİMDİR?

Saadet Partisi'nin Nallıhan adayı belli oldu. Saadet Partisi Nallıhan Belediye Başkan Adayı Hilmi Aydoğdu oldu.

31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?

2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.