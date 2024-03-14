Saadet Partisi Milas adayı Murat Tekin kimdir? 2024 Saadet Partisi Muğla Milas belediye başkan adayı kim oldu?

Saadet Partisi Milas belediye başkan adayı kim? 31 Mart 2024 seçimlerine çok az bir süre kaldı. Seçmen tarafından yerel seçimlerde Saadet Partisi Muğla Milas adayı kim oldu araştırılıyor. Peki, Saadet Partisi Milas Belediye Başkan Adayı Murat Tekin kimdir? İşte Saadet Partisi belediye başkan adayları haberimizde...

MURAT TEKİN KİMDİR?

Murat Tekin, 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak seçimlerde Saadet Partisi'nden Milas belediye başkan adayı olmuştur.

SAADET PARTİSİ MİLAS ADAYI KİMDİR?

Saadet Partisi'nin Milas adayı belli oldu. Saadet Partisi Milas Belediye Başkan Adayı Murat Tekin oldu.

31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?

2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.