Saadet Partisi Midyat adayı Mahmut Sami Kollu kimdir? 2024 Saadet Partisi Mardin Midyat belediye başkan adayı kim oldu?

Saadet Partisi Midyat belediye başkan adayı kim? 31 Mart 2024 seçimlerine çok az bir süre kaldı. Seçmen tarafından yerel seçimlerde Saadet Partisi Mardin Midyat adayı kim oldu araştırılıyor. Peki, Saadet Partisi Midyat Belediye Başkan Adayı Mahmut Sami Kollu kimdir? İşte Saadet Partisi belediye başkan adayları haberimizde...

MAHMUT SAMİ KOLLU KİMDİR?

Mahmut Sami Kollu, 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak seçimlerde Saadet Partisi'nden Midyat belediye başkan adayı olmuştur.

SAADET PARTİSİ MİDYAT ADAYI KİMDİR?

Saadet Partisi'nin Midyat adayı belli oldu. Saadet Partisi Midyat Belediye Başkan Adayı Mahmut Sami Kollu oldu.

31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?

2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.