Saadet Partisi Menderes adayı Ahmet Alkan kimdir? 2024 Saadet Partisi İzmir Menderes belediye başkan adayı kim oldu?

Saadet Partisi Menderes belediye başkan adayı kim? 31 Mart 2024 seçimlerine çok az bir süre kaldı. Seçmen tarafından yerel seçimlerde Saadet Partisi İzmir Menderes adayı kim oldu araştırılıyor. Peki, Saadet Partisi Menderes Belediye Başkan Adayı Ahmet Alkan kimdir? İşte Saadet Partisi belediye başkan adayları haberimizde...

AHMET ALKAN KİMDİR?

Ahmet Alkan, 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak seçimlerde Saadet Partisi'nden Menderes belediye başkan adayı olmuştur.

SAADET PARTİSİ MENDERES ADAYI KİMDİR?

Saadet Partisi'nin Menderes adayı belli oldu. Saadet Partisi Menderes Belediye Başkan Adayı Ahmet Alkan oldu.

31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?

2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.