Saadet Partisi Melikgazi adayı Baki Coşkun kimdir? 2024 Saadet Partisi Kayseri Melikgazi belediye başkan adayı kim oldu?

Saadet Partisi Melikgazi belediye başkan adayı kim? 31 Mart 2024 seçimlerine çok az bir süre kaldı. Seçmen tarafından yerel seçimlerde Saadet Partisi Kayseri Melikgazi adayı kim oldu araştırılıyor. Peki, Saadet Partisi Melikgazi Belediye Başkan Adayı Baki Coşkun kimdir? İşte Saadet Partisi belediye başkan adayları haberimizde...

BEKİR COŞKUN KİMDİR?

Baki Coşkun, 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak seçimlerde Saadet Partisi'nden Melikgazi belediye başkan adayı olmuştur.

SAADET PARTİSİ MELİKGAZİ ADAYI KİMDİR?

Saadet Partisi'nin Melikgazi adayı belli oldu. Saadet Partisi Melikgazi Belediye Başkan Adayı Baki Coşkun oldu.

31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?

2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.