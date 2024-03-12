Saadet Partisi Manyas adayı Mustafa Erbakan Arslantekin kimdir? 2024 Saadet Partisi Balıkesir Manyas belediye başkan adayı kim oldu?

Saadet Partisi Manyas belediye başkan adayı kim? 31 Mart 2024 seçimlerine çok az bir süre kaldı. Seçmen tarafından yerel seçimlerde Saadet Partisi Balıkesir Manyas adayı kim oldu araştırılıyor. Peki, Saadet Partisi Manyas Belediye Başkan Adayı Mustafa Erbakan Arslantekin kimdir? İşte Saadet Partisi belediye başkan adayları haberimizde...

MUSTAFA ERBAKAN ARSLANTEKİN KİMDİR?

Mustafa Erbakan Arslantekin, 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak seçimlerde Saadet Partisi'nden Manyas belediye başkan adayı olmuştur.

SAADET PARTİSİ MANYAS ADAYI KİMDİR?

Saadet Partisi'nin Manyas adayı belli oldu. Saadet Partisi Manyas Belediye Başkan Adayı Mustafa Erbakan Arslantekin oldu.

31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?

2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.