Saadet Partisi Koçarlı adayı Harun Özdemir kimdir? 2024 Saadet Partisi Aydın Koçarlı belediye başkan adayı kim oldu?

Saadet Partisi Koçarlı belediye başkan adayı kim? 31 Mart 2024 seçimlerine çok az bir süre kaldı. Seçmen tarafından yerel seçimlerde Saadet Partisi Aydın Koçarlı adayı kim oldu araştırılıyor. Peki, Saadet Partisi Koçarlı Belediye Başkan Adayı Harun Özdemir kimdir? İşte Saadet Partisi belediye başkan adayları haberimizde...

HARUN ÖZDEMİR KİMDİR?

Harun Özdemir, 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak seçimlerde Saadet Partisi'nden Koçarlı belediye başkan adayı olmuştur.

SAADET PARTİSİ KOÇARLI ADAYI KİMDİR?

Saadet Partisi'nin Koçarlı adayı belli oldu. Saadet Partisi Koçarlı Belediye Başkan Adayı Harun Özdemir oldu.

31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?

2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.