Saadet Partisi İncirliova adayı Fahrettin Öztürk kimdir? 2024 Saadet Partisi Aydın İncirliova belediye başkan adayı kim oldu?

Saadet Partisi İncirliova belediye başkan adayı kim? 31 Mart 2024 seçimlerine çok az bir süre kaldı. Seçmen tarafından yerel seçimlerde Saadet Partisi Aydın İncirliova adayı kim oldu araştırılıyor. Peki, Saadet Partisi İncirliova Belediye Başkan Adayı Fahrettin Öztürk kimdir? İşte Saadet Partisi belediye başkan adayları haberimizde...

FAHRETTİN ÖZTÜRK KİMDİR?

Fahrettin Öztürk, 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak seçimlerde Saadet Partisi'nden İncirliova belediye başkan adayı olmuştur.

SAADET PARTİSİ İNCİRLİOVA ADAYI KİMDİR?

Saadet Partisi'nin İncirliova adayı belli oldu. Saadet Partisi İncirliova Belediye Başkan Adayı Fahrettin Öztürk oldu.

31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?

2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.