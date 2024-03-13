Saadet Partisi Ilgın adayı Halil İbrahim Oral kimdir? 2024 Saadet Partisi Konya Ilgın belediye başkan adayı kim oldu?

Saadet Partisi Ilgın belediye başkan adayı kim? 31 Mart 2024 seçimlerine çok az bir süre kaldı. Seçmen tarafından yerel seçimlerde Saadet Partisi Konya Ilgın adayı kim oldu araştırılıyor. Peki, Saadet Partisi Ilgın Belediye Başkan Adayı Halil İbrahim Oral kimdir? İşte Saadet Partisi belediye başkan adayları haberimizde...

HALİL İBRAHİM ORAL KİMDİR?

Halil İbrahim Oral, 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak seçimlerde Saadet Partisi'nden Ilgın belediye başkan adayı olmuştur.

SAADET PARTİSİ ILGIN ADAYI KİMDİR?

Saadet Partisi'nin Ilgın adayı belli oldu. Saadet Partisi Ilgın Belediye Başkan Adayı Halil İbrahim Oral oldu.

31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?

2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.