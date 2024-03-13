Saadet Partisi Hazro adayı Bedrettin Taş kimdir? 2024 Saadet Partisi Diyarbakır Hazro belediye başkan adayı kim oldu?

Saadet Partisi Hazro belediye başkan adayı kim? 31 Mart 2024 seçimlerine çok az bir süre kaldı. Seçmen tarafından yerel seçimlerde Saadet Partisi Diyarbakır Hazro adayı kim oldu araştırılıyor. Peki, Saadet Partisi Hazro Belediye Başkan Adayı Bedrettin Taş kimdir? İşte Saadet Partisi belediye başkan adayları haberimizde...

BEDRETTİN TAŞ KİMDİR?

Bedrettin Taş, 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak seçimlerde Saadet Partisi'nden Hazro belediye başkan adayı olmuştur.

SAADET PARTİSİ HAZRO ADAYI KİMDİR?

Saadet Partisi'nin Hazro adayı belli oldu. Saadet Partisi Hazro Belediye Başkan Adayı Bedrettin Taş oldu.

31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?

2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.