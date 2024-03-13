Saadet Partisi Hassa adayı Mustafa Yavşalak kimdir? 2024 Saadet Partisi Hatay Hassa belediye başkan adayı kim oldu?

Saadet Partisi Hassa belediye başkan adayı kim? 31 Mart 2024 seçimlerine çok az bir süre kaldı. Seçmen tarafından yerel seçimlerde Saadet Partisi Hatay Hassa adayı kim oldu araştırılıyor. Peki, Saadet Partisi Hassa Belediye Başkan Adayı Mustafa Yavşalak kimdir? İşte Saadet Partisi belediye başkan adayları haberimizde...

MUSTAFA YAVŞALAK KİMDİR?

Mustafa Yavşalak, 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak seçimlerde Saadet Partisi'nden Hassa belediye başkan adayı olmuştur.

SAADET PARTİSİ HASSA ADAYI KİMDİR?

Saadet Partisi'nin Hassa adayı belli oldu. Saadet Partisi Hassa Belediye Başkan Adayı Mustafa Yavşalak oldu.

31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?

2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.