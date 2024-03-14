Saadet Partisi Harran adayı İbrahim Uğur Akdoğan kimdir? 2024 Saadet Partisi Şanlıurfa Harran belediye başkan adayı kim oldu?

Saadet Partisi Harran belediye başkan adayı kim? 31 Mart 2024 seçimlerine çok az bir süre kaldı. Seçmen tarafından yerel seçimlerde Saadet Partisi Şanlıurfa Harran adayı kim oldu araştırılıyor. Peki, Saadet Partisi Harran Belediye Başkan Adayı İbrahim Uğur Akdoğan kimdir? İşte Saadet Partisi belediye başkan adayları haberimizde...

İBRAHİM UĞUR AKDOĞAN KİMDİR?

İbrahim Uğur Akdoğan, 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak seçimlerde Saadet Partisi'nden Harran belediye başkan adayı olmuştur.

SAADET PARTİSİ HARRAN ADAYI KİMDİR?

Saadet Partisi'nin Harran adayı belli oldu. Saadet Partisi Harran Belediye Başkan Adayı İbrahim Uğur Akdoğan oldu.

31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?

2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.