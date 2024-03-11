Saadet Partisi Güzelbahçe adayı Osman Tunç kimdir? 2024 Saadet Partisi İzmir Güzelbahçe belediye başkan adayı kim oldu?

Saadet Partisi Güzelbahçe belediye başkan adayı kim? 31 Mart 2024 seçimlerine çok az bir süre kaldı. Seçmen tarafından yerel seçimlerde Saadet Partisi İzmir Güzelbahçe adayı kim oldu araştırılıyor. Peki, Saadet Partisi Güzelbahçe Belediye Başkan Adayı Osman Tunç kimdir? İşte Saadet Partisi belediye başkan adayları haberimizde...

OSMAN TUNÇ KİMDİR?

Osman Tunç, 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak seçimlerde Saadet Partisi'nden Güzelbahçe belediye başkan adayı olmuştur.

SAADET PARTİSİ GÜZELBAHÇE ADAYI KİMDİR?

Saadet Partisi'nin Güzelbahçe adayı belli oldu. Saadet Partisi Güzelbahçe Belediye Başkan Adayı Osman Tunç oldu.

31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?

2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.