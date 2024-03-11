Saadet Partisi Gündoğmuş adayı Mehmet Özkan kimdir? 2024 Saadet Partisi Antalya Gündoğmuş belediye başkan adayı kim oldu?

Saadet Partisi Gündoğmuş belediye başkan adayı kim? 31 Mart 2024 seçimlerine çok az bir süre kaldı. Seçmen tarafından yerel seçimlerde Saadet Partisi Antalya Gündoğmuş adayı kim oldu araştırılıyor. Peki, Saadet Partisi GündoğmuşBelediye Başkan Adayı Mehmet Özkan kimdir? İşte Saadet Partisi belediye başkan adayları haberimizde...

MEHMET ÖZKAN KİMDİR?

Mehmet Özkan, 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak seçimlerde Saadet Partisi'nden Gündoğmuş belediye başkan adayı olmuştur.

SAADET PARTİSİ GÜNDOĞMUŞ ADAYI KİMDİR?

Saadet Partisi'nin Gündoğmuş adayı belli oldu. Saadet Partisi Gündoğmuş Belediye Başkan Adayı Mehmet Özkan oldu.

31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?

2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.